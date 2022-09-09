Показ Дома моди Dior у Парижі цього року проходив у Музеї Родена на тлі панно, створених за ескізами української художниці. Символічно, що й у нашому Національному музеї історії України відкрилась виставка «Сергій Єрмаков. Феномен Українського кутюр’є», на якій представлені роботи цього майстра високої моди. Єрмаков входив в число провідних дизайнерів світу і найдорожчих в Україні.

На відкриття виставки прийшли відомі актори і політики. На фото Олександра Кужель та Ольга Сумська

Серед його клієнток були топові політики, зірки шоубізнесу, спорту, подіуму: Ольга Сумська, Камалія, Світлана Вольнова, Маша Ефросиніна, Даша Астаф’ева, Олександра Кужель, Лілія Подкопаєва… Кожна з речей, які він створив, існують в одному екземплярі. Сергій був інвалідом дитинства — хворів на цукровий діабет. Через хворобу поступово майже втратив зір. В останні роки життя в нього дуже сильно погіршився слух (довелося користуватись слуховим апаратом) і він не міг ходити, переміщався на інвалідному візку. Єрмаков помер в січні 2021-го. В центрі експозиції виставки — сукня «Україна» з жовтого дюшесу декорована бароковим візерунком. Вона пошита для жінки при надії — як символ світлого майбутнього нашої Батьківщини. Частина суконь, які представлені на експозиції, будуть передані в фонди Національного музею історії України.

Світлана Вольнова: «Ідея провести цю виставку виникла 2,5 роки тому за життя Сергія Єрмакова»

- У мене було таке враження, що Сергій Єрмаков мав третє око: будучи майже незрячим він особисто робив примірки та підбирав колір суконь, — розповіла на відкритті виставки політик Олександра Кужель. — Коли я одного разу пофарбувала волосся в рудий колір, він зателефонував мені з вимогою: «Олександра Володимирівна, ти не стерва, поверни свій колір». Коли я за кордоном вдягала його сукні, італійки завжди цікавились і питали, у кого я замовляю одяг? В костюмі, який він мені пошив голосувала в Верховній Раді за прийняття Конституції України. Скажу щиро: більш доброї людини, ніж Сергій я в своєму житті не зустрічала. Все життя поруч з ним була мама Віра Геннадіївна. За професією вона закрійницею.

Центральним експонатом являється сукня «Україна», пошита з жовтого дюшесу і декорована бороковим візерунком

- Сергій мав прекрасне відчуття стилю, кольору і міри, — заявила на відкритті виставки актриса Ольга Сумська. — Жінок, для яких він створював вбрання, вважав своїми музами. А ми називали його наш маестро.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»: Сергій Єрмаков із Ольгою Сумською

- Ідея провести виставку Сергія Єрмакова в музеї виникла за життя маестро 2,5 року тому, — розповіла акторка і телеведуча Світлана Вольнова. — І ось нарешті ця наша спільна мрія стала реальністю.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про українську модель Євгенію Дубінову.

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