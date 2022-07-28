«У Парижі я виходила на подіум з Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Демі Мур та Беллою Хадід», — модель Євгенія Дубінова

Показ Дому моди Dior у Парижі цього року проходив у Музеї Родена на тлі панно, створених за ескізами української художниці Олесі Трофименко . А одне з найкрасивіших вбрань на подіумі демонструвала киянка Євгенія Дубінова. Раніше українська модель брала участь у показах таких всесвітньо відомих брендів, як Chanel, Armani, Fendi, Burberry, Hermès… В інтерв'ю «ФАКТАМ» Євгенія Дубінова розповіла про показ колекції Dior у Парижі та свій шлях на модний Олімп.

«Як правило, сукні в кутюрних колекціях дуже довгі, тому ходити подіумом у них непросто»

— Євгеніє, ваше дефіле на показі Дому моди Dior було дуже ефектним. Така неймовірна сукня!

— Дякую. Це шиття, ручна робота (на фото у заголовку. — Авт.). На його створення, за словами дизайнера, пішло 115 годин копіткої праці. Вбрання від кутюр створюються виключно вручну.

— Моделі самі обирають одяг для демонстрації на подіумі?

— Ні. Вбрання пропонується стилістом та дизайнером. Модель одягає сукню, демонструє її, і вони оцінюють. Якщо їм подобається образ, підбирають аксесуари. Якщо ні, пропонують інше плаття.

На показі Chanel Євгенія Дубінова демонструвала незвичну сукню-пальто

— Які вимоги висуваються до моделей на міжнародних показах?

— Хода має бути ідеальною: треба тримати спину, стежити за збалансованими рухами рук. Для зйомок важливо вміти позувати та змінюватись у кадрі. Для цього потрібні постійні тренування. Крім того, важливими умовами для роботи є красива фігура, стабільні параметри, чисте обличчя. Зрозуміло, що дівчина повинна вести здоровий спосіб життя, не зловживати алкоголем, бути вихованою, вільно володіти іноземними мовами.

— Тренуватися складно?

— Як правило, сукні у кутюрних колекціях дуже довгі, тож ходити в них непросто. Важливо не спіткнутися та не впасти. Ходити подіумом доводиться на високих підборах. Потрібно стежити, щоб туфлі були правильно підготовлені до показу, підошва не повинна ковзати.

— Список всесвітньо відомих брендів, із якими вам пощастило співпрацювати, вражає.

— Дякую. Першим моїм шоу було шоу Hermès у Парижі. Я брала участь у кастингу, після чого мені запропонували закривати показ. У модельному світі це дуже багато важить, як і відкривати шоу.

— Покази яких ще всесвітньо відомих брендів ви відкривали та закривали?

— У моїй практиці це було неодноразово. У 2019 році я відкривала показ Iceberg. 2018 року закривала шоу Hermès, а 2020-го — показ Burberrу, який проходив у лісі. Сукня була декорована камінням Сваровські — їх налічувалося близько 15 тисяч, важила вона близько восьми кілограмів і була дуже незвичайною. Але демонструвати таке важке вбрання виявилося непросто. Після шоу мені відправили в подарунок пальто та листівку від креативного директора Рікардо Тіші, в якій він подякував мені за роботу.

За словами Євгенії, сукня Burberry, декорована камінням Сваровськи, важила близько восьми кілограмів

— З ким із всесвітньо відомих осіб у світі моди ви знайомі?

— У Парижі я виходила на подіум із Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Демі Мур та Беллою Хадід. Це було на показі Fendi рік тому. Кейт Мосс сказала мені: «Ви дуже красива!» Звісно, почути такі слова з вуст топмоделі було приємно. Я спілкувалася з її дочкою. Ліла дуже розумна, освічена, вихована дівчина.

«Організатори шоу віддають перевагу моделям з розумними очима»

— Ви навчалися у київській школі із поглибленим вивченням IT-технологій. Як ви потрапили у світ моди?

— Справді, я закінчила школу з поглибленим вивченням IT-технологій, а зараз навчаюсь соціології у Національному авіаційному університеті. У світ моди потрапила випадково. Коли навчалася у школі та поверталася з курсів англійської мови, на вулиці до мене підійшов представник модельної агенції та запропонував спробувати себе як модель. Це було дуже несподівано. Щоправда, його пропозиція тоді мене не зацікавила — я серйозно займалася тенісом. А за пів року побачила його в центрі міста, коли в Києві проходило «Євробачення». Ми поспілкувалися, і я вирішила піти на пробну фотосесію. З цього все почалося. Я прийшла до агенції, підписала контракт. Брала участь у Тижні моди у Києві, а згодом і у показах за кордоном.

— У чому секрет вашого успіху?

— Моя робота мені дуже подобається. Старт дався мені досить легко, але потім треба дуже багато працювати над собою. На високому подіумі недостатньо бути гарною дівчиною, необхідний професіоналізм. Щоб навчитися правильно себе подавати, потрібно багато часу та зусиль. Це не лише хода та зовнішність, а й, наприклад, начитаність. Організатори шоу віддають перевагу моделям з розумними очима — з якими є про що поговорити. Адже з кар'єрним зростанням неминучі інтерв'ю — модель має бути всебічно розвиненою особистістю.

У весільній сукні з мініатюрною сумочкою українська модель на показі Fendi була чарівною

— Помітила, що манекенниці на подіумі практично ніколи не посміхаються. Цьому є пояснення?

— Так відбувається тому, що насамперед треба показати одяг, а не себе.

— Які ваші параметри сьогодні?

— Зріст — 181 сантиметр. Об'єм грудей — 82 сантиметри, талії — 60, стегон — 91.

— Як ви підтримуєте себе у формі?

— Я вегетаріанка — не вживаю м'яса. Не їм після п'ятої вечора. Пізніше можу випити лате чи чай. Тричі на тиждень займаюся спортом. Люблю теніс, також це можуть бути домашні тренування з YouTube, біг чи стрибки на скакалці.

«Є топмоделі, яким понад 35 років, але вони продовжують успішно працювати, бо молодо виглядають»

— Солодке, мабуть, взагалі не вживаєте?

— Ну чому ж? Можу з'їсти за бажання шматочок шоколадки або трохи печива. Важливо не переїдати, але недоїдання також неприпустиме — для роботи потрібні сили та здоров'я.

— До якого віку можна працювати моделлю?

— Все залежить від того, як виглядає дівчина. Є топмоделі, яким понад 35 років, але вони продовжують успішно працювати, бо молодо виглядають.

— Ви думали про те, чим займатиметеся через, скажімо, років двадцять?

— Сьогодні мені 21 рік. І, звісно, вже зараз я думаю про майбутнє. Хотіла б стати артдиректором. Мені цікавий дизайн, я створюю кераміку із флористичними мотивами.

— Що вас надихає?

— Мистецтво, архітектура, люди, природа, мандрівки.

Євгенія Дубінова каже, що її надихають мистецтво, архітектура, люди, природа та подорожі

— Як вважаєте, якою буде мода у майбутньому?

— Цінуватиметься гарний зручний одяг. Вже зараз спостерігається інтерес до інноваційних матеріалів та технологій. Наприклад, в осінньо-зимовій колекції Dior презентували світлодіодний комбінезон, на якому малюнок можна побачити в темряві. Також буде актуальним рисайклінг — перероблення матеріалів для повторного їх використання у створенні нових речей. Це допоможе більш дбайливо ставитися до природних ресурсів.

— Шоу Дому моди Dior відбувалося на тлі робіт української художниці Олесі Трофименко. Ви з нею знайомі?

— Ми познайомилися на показі у Парижі. Дуже приємно, що Дім моди Dior зацікавило українське мистецтво. Цей масштабний проєкт викликав великий резонанс у Парижі. Поціновувачі прекрасного з цікавістю розглядали роботи Олесі Трофименко, фотографувалися на їхньому тлі. Звісно ж, вони були й у епіцентрі уваги світової преси. Така висока оцінка українського мистецтва сьогодні, у такий складний час, означає для нас дуже багато.

Шиття ручної роботи у цьому вбранні Dior створювали 115 годин

— За задумом креативного директора Дома моди Марії Грації Кюрі, показ був сфокусований у завтрашній день, який має бути кращим, ніж сьогодні. А як ви вважаєте, які цінності будуть головними в майбутньому?

— Мода завжди відгукується на те, що відбувається у світі. І це закономірно. Думаю, головними цінностями будуть мир, розумне споживання ресурсів, прогрес, який зробить життя людей кращим.

Фото з альбому Євгенії Дубінової

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