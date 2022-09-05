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Суспільство та люди

Українців, які навчаються в іноземних вишах, за кордон випустять, але є умови: роз'яснює МВС

19:48 5 вересня 2022
Пункт пропуску на кордоні

В Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як можуть виїхати за кордон чоловіки-студенти, які навчаються в іноземних вишах.

На перетин кордону, запевнюють в міністерстві, мають право студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити отримувати освіту через війну, оскільки перебували в Україні.

Для того, аби виїхати з України, необхідно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші, військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову та довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за межами України.

Раніше адвокатка Анжела Василевська радила студентам, яким відмовляють у перетині кордону, не розпочинати емоційни суперечки з прикордонниками, а спокійно вимагати письмову відмову.

Фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах

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