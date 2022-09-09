Українцям спростили процес усиновлення: що змінилося

В квітні цього року Кабмін посилив захист дітей. Було надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, які під час воєнного стану проживали або перебувають на тимчасово окупованих територіях, територіях, де тривають бойові дії, або перебувають за межами України, чиї батьки не виконують свої обов’язки з причин, що неможливо з’ясувати. Зараз уряд вирішив спростити процедуру всиновлення. За повідомленням сервісу «Дія» для подальшого спрощення процесу усиновлення на порталі «Дія» з'явилася нова послуга.

«Через повномасштабне вторгнення росії багато дітей залишилися без батьків. Водночас процес усиновлення дуже складний, бюрократичний та корумпований. Команда «Дії» працює над спрощенням цього, щоб якомога більше дітей змогли знайти родину.

Це вже друга послуга з усиновлення на порталі «Дія», раніше ми запустили консультації, а сьогодні — реєстрацію для потенційних батьків, щоб всиновити дитину.

Як зареєструватися онлайн

1. Увійдійть у кабінет громадянина на порталі «Дія» diia.gov.ua

2. Натисніть Послуги — Сімʼя — Усиновлення: реєстрація кандидатом

3. Заповніть анкету, вказавши дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо.

4. Завантажте потрібні документи.

5. Підпишіть заяву е-підписом та натисніть Надіслати.

Далі заяву перевірятимуть працівники служби у справах дітей, це триватиме 5 робочих днів. Після цього служба у справах дітей завітає до вас додому, щоб переконатися, що там може жити дитина.

Якщо все добре — усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата.

Цифровізуємо сферу усиновлення дітей в Україні, щоб бюрократія не завадила дітям зустріти омріяну родину. Нехай все вдається!"

Раніше «ФАКТИ» писали, що співачка Наталья Могилевська зізналася, що готова всиновити дитину.



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