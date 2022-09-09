У Верховній Раді, де можуть розглянути законопроект щодо обов’язкового військового обліку лише для жінок-медиків, зареєстровано проект закону, яким розширюються підстави для звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

В документі йдеться про тих, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у

Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

«29 липня 2022 року прийнято Закон України „Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації“, яким було забезпечено право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Однак, згаданий вище закон не враховує всіх категорій громадян, оскільки в умовах воєнного стану втрачають своїх близьких не лише звичайні громадяни, але й військовослужбовці, які вже виконують свій обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України», — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що днями парламент ухвалив за основу законопроект № 7322, згідно з яким добровольці матимуть змогу отримати статус учасників бойових дій.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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