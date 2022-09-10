Свято 10 вересня: що не можна робити на Сави та Ганни

Православні українці 10 вересня згадують преподобних Саву Крипецького та Анну Пророчицю, а також ієромонаха Мойсея Муріна.

Анна з Єрусалима, дочка Фануїлова, жила в суворому утриманні, дотримуючись посту і безперестанку молячись. За такий спосіб життя Господь нагородив 84-річну вдову даром пророцтва. Це дозволило святій Анні подати надію тим, хто чекав на визволення, розповідаючи про Месію.

У Київській Русі Савву спочатку знали як Псковського. Він довго прожив там, у Снітогорському монастирі. Звідки ж прибув Савва, не було відомо нікому. Потім він вирішив повністю відійти від людей і оселився на пагорбі на Крипецькому урочищі. Збудувавши невелику церкву в ім'я апостола Івана Богослова, усі дні проводив, молячись і постячись. Харчувався тим, що міг виростити, і ягодами, і корінням. Згодом сподвижники умовили Савву заснувати монастир. Прославився преподобний творінням чудес не лише за життя, а й після нього. Мощі святого багатьом допомогли позбутися як тілесних, так і душевних недуг.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. За допомогою в роботі молилися святому Савві, щоб він надав сил і послав хорошу погоду.

У давнину в Україні з цього періоду розпочиналися осінні ярмарки. Дата вважається дуже вдалою для торговців та всіх людей, які пов'язані з продажем. А от покупцям у цей день треба бути уважними, щоб їх не обдурили.

Господині 10 вересня випікали пиріжки та булки. Вважається, що у цей день виходить дуже вдале та податливе тісто.

В минулому українці вірили, що цього дня не можна ходити в ліс, особливо поодинці. Інакше лісовик може завести в хащі. Також не можна розповідати свої секрети та таємниці іншим людям, особливо малознайомим. Цього дня не варто освідчуватися у коханні та свататися. Жінкам у цей день не рекомендується надто багато працювати. Також не можна витрачати всі гроші із гаманця сьогодні. У гаманці мають залишатися якісь купюри.

Наші пращури вірили, що якщо у цей день листя берези пожовкло, то це до великого врожаю грибів у лісі. Якщо південний вітер дме, це до поліпшення погоди. Якщо береза жовтіє зверху — то весна буде ранньою, а якщо жовтіє знизу — то весна настане пізно. Мокра погода обіцяє швидке похолодання. Якщо гуси та журавлі ще не полетіли на зимівлю, то зима буде пізньою та теплою.

Як писали «ФАКТИ», днями Церква згадувала про святу мученицю Наталію Нікомідійську.

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