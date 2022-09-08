Над Балаклією та у Волоховому Яру злетіли синьо-жовті прапори, — ЗМІ
Збройні Сили України кілометр за кілометром завзято відвойовують у окупантів рідну землю. Так, 8 вересня жовто-синій прапор злетів у Волоховому Яру та Балаклії.
Про звільнення Волохова Яра повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко.
«Волохів Яр звільнений від окупантів. У селі знову піднято український прапор!» — написав він.
Про звільнення Балаклії повідомив військкор Андрій Цаплієнко.
"Український прапор повертається туди, де має бути по праву. Центр звільненої Балаклії", - підписав він фото.
Також Цаплієнко показав українських військових у місті та те, як їх зустрічають місцеві жителі.
Нагадаємо, вчора росіяни зазнали величезних втрат на Донецькому, Харківському та Херсонському напрямках фронту.395
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