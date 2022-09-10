Як випрати брудні білі шкарпетки з сіллю та без солі (відео)

Білі шкарпетки виглядають охайно та стильно, але їм властиво дуже швидко бруднитися, що є одним з основних недоліків.

Для того, щоб відіпрати до білого білі шкарпетки в пральній машині (без солі) потрібно їх замочити перед тим, як покласти шкарпетки в барабан. Попередньо в трохи теплій воді краще розчинити господарське мило або натерти ним безпосередньо саму тканину. Внаслідок таких простих маніпуляцій брудні ділянки відбіляться набагато легше.

У барабан необхідно класти шкарпетки, вивернуті навиворіт. Для більшої ефективності покладіть пару кульок для прання. Засипте в лоток порошок, додайте відбілювач. Виставте потрібний режим та запустіть пральну машину.

Як легко випрати білі шкарпетки вручну

Якщо позбутися забруднень за допомогою машинки-автомата не вдалося, то саме час випрати шкарпетки вручну.

Візьміть каструлю, бажано яка вже не використовується для приготування їжі, і влийте в неї близько літра води та поставте її нагріватись. Потім додайте пару ложок солі та будь-якого прального порошку, і все це ретельно перемішайте.

Після того, як сіль розтане, зніміть розчин з вогню, і покладете в нього брудні шкарпетки. Залишіть їх на півгодини, а потім їх треба випрати, бажано вручну, і відправити сушитися.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, який регулярний догляд потрібний пральній машині.

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