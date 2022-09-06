Від пилу та бруду не залишиться й сліду: який регулярний догляд потрібний пральній машині

Попри оснащеність пральних машин найсучаснішою електронікою, будь-яка з них з часом стає непридатною, якщо за нею не здійснювався належний догляд.



Як і будь-яку іншу побутову техніку, пральну машину потрібно періодично чистити, пише Meta.ua.



Найчастіше у пральних машинах бувають проблеми з барабаном — утворення накипу та поява неприємного болотного запаху. Для очищення барабана потрібно залити в нього 100 мл відбілювача з хлоркою та включити прання без білизни, а температуру виставити не нижче 60 °C.

Періодично можна чистити машину лимонною кислотою за максимальної температури прання.



Кільце ущільнювача з гуми у пральній машинці є ідеальним місцем для бактерій та цвілі. Мити його потрібно після кожного прання.



Щоб почистити пральну машинку від плісняви, потрібно налити мильну воду в тазик та протерти манжету губкою, потім насухо витерти. Плями плісняви можна прибрати за допомогою Domestos.



У фільтрі пралки накопичується все те, що не розчинилося під час прання: пісок, волосся, шерсть свійських тварин. Згодом фільтр забивається і перестає пропускати воду. Щоб уникнути цієї ситуації, кожні три місяці потрібно прочищати фільтр.

Його чистять лише вручну. Під кришку поставити тазик й дати воді, що залишилася, витекти. Після цього відкрити кришку та прибрати сміття вручну.



ТЕН (трубчастий електронагрівач) краще не доводити до занедбаного стану та появи на ньому товстого шару накипу. Якщо накип все ж таки з'явився, у відсік для порошку покласти 200 грамів лимонної кислоти та ще 50 грамів закинути у барабан. Запустити прання на максимальній температурі.



Зливний шланг у пральні чистять разом з барабаном.



У лотку для завантаження порошку застоюється вода та накопичуються залишки мийного засобу. Контейнер потрібно почистити за допомогою непотрібної зубної щітки, звичайного мила та гарячої води. Якщо є наліт або пліснява, допоможе препарат, що містить хлор.

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