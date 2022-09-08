Коригувальниця вогню окупантів, що вийшла під заставу, втекла з України, — ЗМІ

Нещодавно була інформація про тих, хто зраджував Україну «з ідеологічних міркувань» та був викритий СБУ. А тепер з'явилася публікація про те, що колишня директорка столичного ліцею, яка звинувачується в тому, що вона коригувала вогонь окупантів, і яку випустили під заставу 500 тис. грн, втекла з України. Про це, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, пише «Українська правда».

У Київській облпрокуратурі повідомили, що перевіряють інформацію про перетин кордону обвинуваченої. Водночас там пояснили, що раніше «прокуратура в суді клопотала про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави».

Наразі прокурорами отримано ухвалу суду щодо примусового приводу колишньої директорки у зв'язку з її неявкою на судові засідання. «Обвинувачену буде оголошено в розшук і повернено заставу в дохід держави», — додали у прокуратурі.

Крім того, у Київській облпрокуратурі журналистам зазначили, що надсилали відповідні документи щодо обвинуваченої у Держприкордонслужбу.

В свою чергу у Держприкордонслужбі пояснили так: «Прикордонники не можуть знати всієї інформації про розслідування правоохоронних органів, а керуються рішеннями суду чи відповідними дорученнями уповноважених державних органів».

Прикордонники стверджують, що якщо стосовно будь-якої людини виноситься рішення про заборону виїзду з країни, то воно виконується при спробі перетнути кордон.

«В інших випадках прикордонники не мають права повертати людину, зокрема, якщо вона має всі необхідні документи для перетину та щодо якої немає обмежень на виїзд із країни», — додали у відомстві.

Нагадуємо, що завдавати ракетних ударів по Харківщині окупантам допомагав колишній правоохоронець, якого фсб рф завербувала під час перетину російського кордону у 2019 році. Злочинця затримано.

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