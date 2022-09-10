Очільниця кількох навчальних закладів керувала шпигунською групою в Києві

Директорка столичної гімназії та ряду інших освітніх закладів, якій московити обіцяли посаду міністра освіти в окупаційному уряді України, втекла, бо у правоохоронців не знайшлося для неї електронного браслета . Про передачу її справи до суду ще на початку липня повідомили СБУ та прокуратура: наприкінці червня стосовно жінки був складений обвинувальний акт зі звинуваченням її у державній зраді в умовах воєнного стану. Як виявилось — вона досить відома в політичному та освітянському світі столиці особа і навіть очолювала окружну виборчу комісію 223 округу на президентських виборах, представляючи Володимира Зеленського, а на наступних парламентських виборах увійшла в виборчком сусіднього 222 округу від «Єдиної родини».

Попри те, що прізвище директорки правоохоронці не називали, воно невдовзі стало надбанням громадськості — «вирахували» завдяки списку справ у суді. Алла Душкіна (два роки тому вона ще була Ратушною — за прізвищем чоловіка, з яким вже розлучилася), за версією правоохоронців, мала чітко виражені проросійські погляди.

— Підозрювана мала проросійські погляди, тому з початку повномасштабного вторгнення росіян пішла на співпрацю з представником росії, який проводив інформаційні акції проти України та мав звʼязки зі спецслужбами рф, — розказала «ФАКТАМ» речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова. - Оперативним шляхом було встановлено, що вона передавала йому за допомогою месенджерів інформацію про місцеперебування підрозділів ЗСУ, тероборони, про державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії. Нагородою за це їй обіцяли посаду міністра освіти в окупаційному уряді.

Як саме була завербована Душкіна, та коли і як її розкрили, правоохоронці поки не оприлюднюють. Та, за даними СБУ, вона не просто передавала інформацію, а координувала роботу цілої групи ворожих агентів — про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Судячи з Facebook-сторінки Душкіної, вона була активною прихильницею УПЦ під проводом Онуфрія: вся стрічка — про бога, святих, школу та у вітаннях з днями народження друзів. Своєї політичної позиції вона відкрито не виражала — навіть після широкомасштабного вторгнення: «Все нормально, працюємо», «Молимось, бо тікати нікуди». Та у повідомленні Офіса генпрокурора вказано: «Розслідуванням встановлено, що обвинувачена … підтримувала окупацію частини нашої держави».

Протягом багатьох років звинувачена у зраді киянка виховувала дітей. Працювала у 75-й школі — Печерській гімназії, чи не найстарішій школі столиці. Очолювала Печерське управління освіти. Періодично балотувалася (безуспішно) до міськради — від Блоку Черновецького, партій «Наш край», «За майбутнє», Демократичної партії. Та найбільш відома за скандалом, коли її ледь змогли втихомирити освітній омбудсмен та мерія. Два роки тому завуч гімназії Ратушна виконувала обовʼязки директора і просто не пускала на роботу справжню директорку. Скандал, що тягнувся з 2017 року, з погрозами життю, вибиванням дверей, викраденням документів тощо київські депутати, комісія мерії та омбудсмен змогли припинити тільки у 2020.

З гімназією довелося попрощатися, та у неї виявилися «запасні аеродроми»: очолювані нею приватні дитячий садок «Білченя» та гімназія «ATLANT ONE SCHOOL» у Коцюбинському, що побіля Києва. Тут вона «відзначилася» використанням дітей для агітпривітань місцевому начальству. І тут, за інформацією джерела «ФАКТІВ» у правоохоронних органах, в основному й провадила свою підпільну діяльність, сподіваючись на швидку поразку України. Та тимчасово окупувавши на початку вторгнення сусідній Ірпінь, Коцюбинське московити захопити так і не змогли. Душкіна спочатку перейшла в соцмережах на українську мову, а невдовзі взагалі з них пропала.

Прикметно, що останні сліди Душкіної у Facebook збігаються з останньою появою там Яна Таксюра (також «московського православного»), якого Душкіна періодично цитувала і якого 10 березня затримала СБУ, також звинувативши у держзраді. Чи повʼязані ці затримання між собою, чи просто так співпало — правоохоронці також не розкривають. До речі, і під заставу вони вийшли майже одночасно.

Одразу ж після виходу під заставу в півмільйона гривень підозрювана захворіла, завдяки чому не прийшла на підготовче засідання в Соломʼянський суд у липні — його довелося перенести на серпень. У серпні вона також не зʼявилася. За словами адвоката, з підзахисною він «тільки вчора» спілкувався, вона у Києві, але хворіє, тому продовжила лікарняний. Засідання знову перенесли — на вересень. У вересневому ж засіданні адвокат Душкіної спочатку посилався на якісь технічні неполадки, що завадили його підзахисній взяти участь в режимі відеоконференції, та врешті зізнався, що вона виїхала за кордон.

Як то часто у нас буває, електронного браслета, за допомогою якого контролюють місцеперебування випущених з-під арешту підсудних, у правоохоронців для Душкіної не знайшлося. А здавати чи ні закордонний паспорт — закон при звільненні під заставу нині не регламентує. Та й у базу тих, кому заборонено виїзд за кордон її чомусь не внесли. За інформацією джерела «ФАКТІВ», Алла Душкіна ще 20 липня на своєму авто виїхала з України до Угорщини через пункт пропуску «Лужанка» в Берегівському районі Закарпаття — за своїм закордонним паспортом.

— Прокуратура просила тримання під вартою без альтернативи внесення застави, — розповіла «ФАКТАМ» Олена Ковальова. — Суд прийняв рішення про арешт з можливістю внесення застави у 500 тисяч гривень з покладанням низки обовʼязків. Вона цим правом скористалася. Наразі ми отримали ухвалу суду щодо примусового приводу у звʼязку з неодноразовою неявкою її в судові засідання. Обвинувачену буде оголошено в розшук, а заставу звернуто в дохід держави. Чи справді вона перетнула державний кордон — вірогідно стверджувати ми не можемо, наразі це питання ми зʼясовуємо.

Наступна спроба підготовчого засідання суду призначена на 16 вересня. Та навряд чи Душкіна на ньому зʼявиться — хай навіть з примусовим приводом. За даними «ФАКТІВ», станом на 8 вересня в Україну вона не поверталась.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», співробітники СБУ викрили зрадницю, яка передавала спецслужбам росії координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового. Жінка використовувала чоловіка «втемну».

570

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram