Угорщина рятує олігархів путіна: трьох російських бізнесменів хочуть вивести з-під санкцій ЄС

Угорщина звернулася до Євросоюзу з проханням виключити зі списку санкцій російських бізнесменів Петра Авена, Віктора Рашникова та Алішера Усманова. Натомість Орбан пообіцяв не блокувати розширення санкцій проти росії, запроваджених після початку війни в Україні, повідомляє Politico.

До 15 вересня у ЄС є крайній термін для поновлення заходів проти людей, які були під санкціями після початку війни під керівництвом росії в Україні. Рішення здавалося формальністю, але в разі відмови Угорщина може заблокувати продовження санкцій проти москви. Угорщина знову виявилася каменем спотикання, коли йдеться про санкції ЄС проти росії, оскільки раніше Будапешт відкладав введення ембарго на російську нафту. За словами чотирьох дипломатів і чиновників ЄС, які поговорили з Politico на умовах анонімності, олігархів буде вилучено зі списку санкцій.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач написав у Twitter, що «санкційні списки ЄС постійно переглядаються, і існує неодноразове занепокоєння, що включення певних осіб або організацій до списку санкцій недостатньо обґрунтоване».

Авен, Рашников і Усманов потрапили під санкції ЄС після початку війни в Україні. Бізнесмени оскаржили рішення про включення їх до санкційного списку в Суді Європейського Союзу в Люксембурзі. 67-річний банкір Петро Авен зі статками в $ 4,7 млрд вийшов з ради директорів Альфа-Банку і LetterOne Group, щоб допомогти їм уникнути санкцій. Статки 73-річного Віктора Рашникова у 2019 році оцінювали в 9,1 мільярда доларів. Він є мажоритарним власником Магнітогорського металургійного комбінату (ММК), одного з провідних світових виробників сталі. Статки 68-річного Алішера Усманова оцінюють у 19,5 мільярдів доларів. Керує бізнесом у металургійній та гірничодобувній промисловості, бувши мажоритарним акціонером «Металлоінвесту».

Нагадаємо, у липні російський мільярдер Алішер Усманов розлучився з дружиною після 30 років шлюбу. Не виключено, що це теж була спроба вивести сімейні статки з-під санкцій.

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