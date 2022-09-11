Овнам варто довіритися інтуїції, а Скорпіонам та Рибам краще уникати фізичних навантажень: гороскоп на 11 вересня 2022 року

11 вересня, перший день після повні 10 вересня і 15-й місячний день, астрологи називають одним з найлегших і гармонійніших днів місячного місяця. Стверджується, що цей час ідеально підходить для відпочинку, а не для роботи. У цей день можна і потрібно займатися улюбленими справами, а якщо такого бажання немає, просто відпочити і відновитися.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 вересня пропонує slovofraza.com.

У Овнів день пройде під знаком інтуїції, що підкріплюється здоровим глуздом та вірними діями. Судження представників цього знаку будуть своєчасними та точними, що добре позначиться на авторитеті. День сприятливий для відпочинку, духовного перетворення, подолання сумнівів.

Зірки радять сьогодні Тельцям не робити помилок і все робити вчасно. Час сприятливий для реалізації раніше задуманого. Можливі деякі зміни в особистому житті.

А Близнюкам сьогодні доведеться ухвалювати важливі рішення та займатися кількома терміновими питаннями одночасно. Ймовірний конфлікт може вирішитися лише внаслідок відвертої розмови.

Сьогодні — сприятливий день у Раків, особливо у представниць цього знаку зодіаку. У житті намічається вихід на інший рівень розвитку. Можливо, новий знайомий вплине на світогляд. Ймовірно виникнення серйозних, тривалих відносин. А чоловікам-Ракам сьогодні слід виявити рішучість у досягненні мети. Будьте відважні — робіть те, що вважаєте за необхідне, і не думайте про наслідки.



Сприятливий день чекає і на Левів. Імовірність того, що представники цього знаку зіткнуться із труднощами, мінімальна. Тож на сьогоднішній день можна планувати все, що заманеться. Зірки радять зайнятися зміцненням здоров'я та дати собі більше фізичне навантаження.



Позитивний та енергетично світлий день намічається у Дів. Представникам цього знаку також можна планувати будь-які справи та заходи. Рішення, ухвалені цього дня, будуть вірними.

А ось у Терезів сьогодні все буде просуватися повільніше, ніж хотілося б представникам цього знаку. Зірки радять вирішувати проблеми, використовуючи свій досвід та знання. День підходить для вирішення професійних проблем та реалізації власних задумів.



Спокійний та позитивний день чекає на Скорпіонів. Його не слід заповнювати справами, що потребують активної діяльності. Сьогодні представникам цього знаку краще уникати надмірних фізичних навантажень, інакше ближче до вечора самопочуття може погіршитися.

У Стрільців сьогодні перша половина дня буде сприятливою для будь-яких контактів та зустрічей. Показано фізичні вправи, спілкування, творчість, активний відпочинок та розваги. Друга половина дня принесе багато тривог та хвилювань, пов'язаних з близькою людиною чи дітьми. Ваші стосунки можуть зайти в глухий кут або вимагатимуть непередбачених витрат.

У першій половині дня зірки сприятимуть будь-яким задумам Козерогів, навіть ризикованим. Однак про них не варто говорити, бо інакше можуть втрутитися недоброзичливці або не прохані порадники. Контакти з партнерами чи особисті стосунки виявляться утрудненими і швидше за все не принесуть жодних результатів. Навпаки, виникнуть нові проблеми та непорозуміння.

У Водоліїв сьогодні день сприятливий для вирішення фінансових проблем. Не дійте на свій страх і ризик — прислухайтеся до порад і добре зважте наслідки. Представникам цього знаку слід зберігати рівні стосунки з керівництвом — невдовзі можливе підвищення по службі чи заохочення. Сьогодні сприятливі контакти з чиновниками, ділові зустрічі, оформлення документів, звернення до вищих інстанцій.



Сьогодні жінок — Риб помічатимуть усюди, де б вони не з'явилися. Впевненість у своїй чарівності, дотепність та душевна щедрість зроблять їх центром будь-якої компанії. Чоловікам слід очікувати труднощів у справах, пов'язаних із будівництвом чи творчістю. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте фізичних навантажень та будь-якої діяльності, пов'язаної з ризиком.

Раніше астрологиня Ольга Медвецька зазначала, що після 10 вересня, коли Місяць піде на спад, краще завершувати розпочате, а з впровадженням нових планів ліпше зачекати. За її словами, додаватиме «нервів» і ретроградний Меркурій.

Фото Pixabay

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