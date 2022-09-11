На Київщині затримали очільника військової адміністрації з хабарем у 350 тисяч

Затримання за хабарі високопосадовців держадміністрацій та керівників держпідприємств — не така вже й рідкісна новина. Але чи не вперше в Україні під варту взяли очільника військової адміністрації. Як повідомили «ФАКТАМ» у пресслужбі Київської міської прокуратури, начальник однієї з РВА Київської області та його радник налагодили схему вимагання коштів з представників благодійних організацій.

Спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції прокурори провели спецоперацію, у ході якої чоловіки були затримані прямо на робочому місці одразу після отримання 350 тисяч гривень.

Підозрюваних затримали на гарячому

За даними правоохоронців, ці гроші чиновники вимагали за внесення даних водіїв та волонтерів благодійної організації до системи «Шлях» — інформаційної бази, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу затриманих взято під варту до обрання запобіжного заходу, їм повідомлена підозра в одержанні неправомірної вигоди.

Судячи з відео, все відбувалося в будівлі Броварської РДА. Затримання її очільника підтвердив і голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, написавши в Telegram: «Моя позиція принципова — в умовах війни в державі, незалежно від займаної посади, всі правопорушники мають бути виявлені. Їх покарання буде невідворотним».

Нагадаємо, після звільнення 29 березня минулого року Георгія Біркадзе у звʼязку з реорганізацією райдержадміністрації в.о. голови був призначений його перший заступник — Павло Проскочило. У статусі «виконувача обовʼязків» він перебуває й досі. У березні цього року його також призначили в.о. начальника Броварської РВА. У минулому він багато років працював у галузі енергетики, де доріс до посади заступника начальника району у ДТЕК.

Потрібно зазначити, що у 2020−2022 роках Павло Проскочило приділяв багато уваги розвитку батальйону територіальної оборони Броварського району, бувши керівником району тероборони. А 18 лютого цього року своїм розпорядженням він заборонив працівникам райадміністрації покидати територію району та зобовʼязав їх інформувати керівництво про своє місцеперебування у вихідні дні — «у звʼязку з загрозою військового вторгнення».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Київській області затримали колишню очільницю Печерського управління освіти, директорку гімназії, яку підозрюють в керівництві групою агентів, що працювали на росію. Московити планували зробити її міністром освіти в окупаційному уряді України.

Фото надано пресслужбою Київської міської прокуратури

Відео Департаменту стратегічних розслідувань НПУ

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