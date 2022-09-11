«Зарано повернулись додому»: рашисти вбили матір двох дітей та поранили її старшого сина

У селі Рівнопілля у Запорізькій області ворожий снаряд вбив жінку (на фото ліворуч), а її старший син отримав поранення. Трагічну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив кризовий центр «Ми поруч» у Вінниці, де певний час матір проживала:

«Любу, маму двох синів, убив рашистський снаряд прямо у дворі її будинку. Родина перечікувала окупацію у нас в центрі, а по звільненню села вирішили повернутись додому, там їх чекав чоловік. 23 липня мама і двоє синів поїхали у Запорізьку область. Зарано…

Сьогодні сиротами стали два хлопці… Люба була дуже хорошою жінкою, тихою, спокійною, лагідною, гарною господарочкою і мамою. Спочивай з Богом, Любо…

Старший хлопчик має осколкове поранення, меншого не можуть поки знайти. Село під масованим обстрілом зранку. Немає інформації, що цю поранену дитину навіть змогли вивезти звідти… Скоріше за все, що не евакуювали".

Невдовзі засновниця центру Юлія Дякун уточнила, що меншого хлопчика знайшли, він живий, неушкоджений.

«Старший син поранений осколком в ногу. Не важке поранення, наскільки це може оцінити дитина. Не виїхали, так і залишились в селі, вчора один раз Вадим зміг додзвонитись до тітки й розплакався. Просив, щоб їх з братом забрали. Наразі наша основна задача — це вивезти дітей звідти. Шукаємо всі варіанти».

Як повідомлялося, у помсту за наступ ЗСУ рашисти посилили терор на окупованих територіях та обстріли житлових кварталів українських міст і навіть дитячих садочків.

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