Ціль — дитячі ліжечка та м'які іграшки: окупанти накрили вогнем дитсадок у Харкові (фото)

Рашисти, які постійно обстрілюють Харків, у п'ятницю, 9 вересня, знов вдарили по місту — пошкоджено п’ять багатоповерхівок, кілька приватних житлових будинків, розважальний центр та дитячий садочок.

«Друга армія у світі воює з дітьми. Ціллю російських солдат є дитячі ліжечка та м’які іграшки. Ось вона, „ісконная русская доблєсть“. Усі осередки займання, що розпочалися внаслідок обстрілу, рятувальники оперативно ліквідували», — повідомили у ДСНС.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

За попередніми даними, постраждало десятеро харків’ян. У надзвичайній службі зазначили, що всі вони шпиталізовані.

Водночас, за даними голови Харківськї ОВА Олега Синєгубова, постраждалих більше — 14 людей, у тому числі троє дітей (3, 11 та 15 років). «Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає. Четверо дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих — середній», — додав він.

Очільник ОВА також повідомив, що Харків обстрілювали з РСЗВ «Ураган».

Напередодні повідомлялося про удари рашистів по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Тоді загинули двоє та були травмовані п'ятеро людей. Один з прильотів був в адмінбудівлю.

Фото ДСНС

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