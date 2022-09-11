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«Москва згоріла повністю»: Шнуров привітав москвичів з днем міста

16:17 11 вересня 2022
Сергій Шнуров

В день звитяг ЗСУ на Харківському напрямку в росії святкували день москви. А може й разом ці дві події.

Принаймні скандальний лідер гурту «Ленінград» Сергій Шнуров на стадіоні «Лужнікі», де відбувався святковий концерт, заспівав про москву, що згоріла. Правда, не всім це сподобалось і тепер, як пишуть росЗМІ, співака можуть притягнути до відповідальності.

З огляду на війну в Україні, яку веде росія, у пісні «Москва» вельми двозначний текст: герою композиції «наснився прекрасний сон» про пожежу в самісінькому центрі російської столиці. У пісні звучать слова про те, що «ніхто не вижив, усі згоріли», і що біля Червоної площі «тліє колишній виборчком».

При цьому політичний аналітик Дмитро Золотухін в Фейсбуці нагадав, що нещодавно Шнуров заявив, що міг би об'єднати зусилля з Євгенієм Пригожиним в його політичній боротьбі. Нагадаємо, цей російський мілліардер, шеф-повар уряду рф разом з одним із керівників ЧВК Вагнера Уткіним вербує в російських тюрмах ув’язнених для війни в Україні.

На пропозицію Шнурова Пригожин жваво відгукнувся. Проте після скандалу з палаючою москвою до путінського повара можуть можуть з’явитись запитання.

Раніше скандальний співак Сергій Шнуров ретельно приховував факт народження ще однієї дитини.

Фото зі сторінки групи «Ленінград» у соцмережах

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