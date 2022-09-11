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Події

«10 років не таксуватиме»: за підтримку рф харків’янин отримав суворе покарання

20:50 11 вересня 2022
суд над зрадником

Українські правоохоронці продовжують виявляти та притягувати до відповідальності колаборантів та поплічників ворога. Так, Полтавський районний суд виніс вирок таксисту з Харкова за публічні заклики до підтримки дій держави-агресора. Про це стало відомо із державного реєстру судових рішень.

З матеріалів справи відомо, що вранці 18 серпня чоловік перевозив пасажирів із центру міста Мерефа Харківського району до зупинки «Красний колодязь» в цьому ж населеному пункті. Й під час цього неодноразово висловлювався їм щодо правильності та правомірності поширення суверенітету російської федерації на території України. Водій не соромлячись схвалював дії президента рф, та закликав, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до російської федерації». Обурені пасажири звернулись в органи…

Дії водія кваліфікували як колабораційну діяльність. Він свою винуватість повністю визнав, тому справу розглянули в спрощеному порядку. Відомо, що суд призначив чоловіку покарання у виді заборони протягом десяти років займатися діяльністю, пов`язаною з комерційним перевезенням громадян, а саме послуг «таксі».

Нагадаємо, нещодавно засудили зрадника, через якого загинуло троє цивільних у Харкові.

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