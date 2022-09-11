«Уникайте виразу «Думай про своє майбутнє»: як допомогти дитині адаптуватися в новій країні

Дні в дорозі, відірваність від дому, близьких та друзів, звичного середовища далися взнаки чи не кожній українській родині. Діти переживають стресову ситуацію — одні відчувають злість та тривогу, інші мають проблеми зі сном чи харчуванням, дехто замкнувся в собі. Що робити, розповіла дитяча психологиня Ольга Пучина:

«В багатьох дітей реакція на події може виявлятися як загальне погане самопочуття, заїкання, енурез, загострення страхів тощо. Задача батьків — допомогти дітям якнайшвидше інтегруватися та адаптуватися до нової країни, мовного середовища, садочку чи школи. Діти адаптуються швидше, ніж дорослі. Отже, необхідно від 6 місяців до року для адаптації до нової країни, до 3 місяців — до школи, до 2 місяців — до садочку».

За словами психологині, щоб діти пережили стресову ситуацію, пов’язану з переїздом, без негативних наслідків, слід дотримуватись певних рекомендацій.

«Уникайте виразів «Думай про своє майбутнє», «Годі плакати», «Ти маєш бути сильним»… Дитина і так переживає стрес, що погіршує її здоров’я, увагу, пам’ять. Важливо, щоб дитина проявляла свої емоції. Будьте спокійними, підтримуйте дитину та не вимагайте забагато.

Відвідайте нову школу чи садок разом з дитиною, зверніть увагу на яскравий дизайн будівлі, наявність спортивного майданчика тощо. Розмовляйте та цікавтеся про справи у садочку чи школі. Можливо, ви зрозумієте, що варто записатися на додаткові заняття. Будьте в постійному контакті з дитиною. Розмовляйте, оцінюйте її настрій і стан. Гарне самопочуття та настрій, радісне очікування занять та зустрічей з новими друзями, добрий сон та апетит — ознаки успішної адаптації".

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