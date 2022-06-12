«Причиною можуть бути стреси та зміна місця проживання»: психологиня про нічні терори у дітей

Нервова система кожного з нас реагує досить по-різному на події, що відбуваються в країні. Розповсюдженою реакцію й у дорослих, і у дітей на війну можуть бути різні розлади сну. Особливо сильно лякають батьків нічні терори. Як з ними боротись — розповіла психологиня Альона Заболотна.

— Нічні терори — не те ж саме, що нічні кошмари, — пояснює Альона Заболотна. — При них дитина може несподівано прямо сісти на ліжку, налякано кричати, сидіти з широко відкритими очима, при цьому наче не бачачи вас. Пітніти, швидко дихати, серцебиття може бути пришвидшеним. Це може тривати від декількох хвилин до пів години. Після цього дитина, як правило, заспокоюється і знов засинає.

Хоч це виглядає страшно, це не є небезпечним для здоров'я дитини. Нічний терор, як правило, трапляється через 2−3 години після засинання, коли сон переходить із найглибшої фази повільного сну в легшу фазу швидкого сну. Він може зустрічатися у дітей від 3 до 12 років. Серед причин можуть бути стреси, зміни місця проживання, хвороба.

— Як поводити себе батькам, коли бачать, що у дитини нічний терор?

— Убезпечити дитину від травм. Прибрати все, що може завдати їй фізичної шкоди. Зберігати спокій і терпляче чекати, поки це закінчиться. Чого робити не треба, то це будити дитину. Цим ви можете зробити гірше. Якщо дитина прокинеться — вона може бути дезорієнтована і злякатись. Потім їй складніше буде заспокоїтись і знову заснути. Не коментувати та не розпитувати дитину. Якщо кошмари дитина може запам'ятовувати і сама розповідати вам, то після нічного терору дитина на ранок не буде взагалі нічого пам'ятати.

— Що можна зробити для профілактики?

- Намагатись дотримуватися режиму дня і ритуалів перед сном, наскільки це зараз можливо.

Якщо нічний терор повторюється — прослідкуйте, чи є якась закономірність. Якщо він трапляється в один і той же час — будіть дитину за 15 хвилин до цього, щоб зламати патерн.

Раніше дитяча психологиня Наталія Кушнірук розповіла, як правильно говорити з дітьми про війну.

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