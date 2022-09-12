«Емоції просто зашкалюють»: у Німеччині вражені успіхами ЗСУ та продовжують боятися путіна

За словами юристки-міжнародниці Світлани Мельник, дружини експосла України у Німеччині Андрія Мельника, який не раз піддава різкій критиці уряд ФРН, ніхто й досі не може повірити, що наша армія за лічені три дні харківського бліцкригу звільнила території розміром із три Берліна.

«Наразі це топновина дня, емоції прям зашкалюють, — повідомила Світлана Мельник. - Більшість щиро захоплюється талантом військового керівництва держави та хоробрістю наших воїнів. Але чимало німців і далі бояться: а що ж тепер зробить путін, коли його українці заганяють в глухий кут. Вони й досі не здатні собі уявити поразку московського режиму. Тремтять перед атомною бомбою.

Дедалі важливішого значення у цих дебатах набуває саме військовий аспект, допомога поставками озброєння з боку наших союзників по НАТО. На превеликий жаль, Німеччина і надалі продовжує пасти задніх. Черговий раунд переговорів на базі Рамштайн завершився для Берліна новою ганьбою. В той час як США проголосили пакет допомоги у розмірі 675 млн дол., міністерка оборони ФРН Ламбрехт лише пробубоніла під ніс щось про навчання українських саперів".

Світлана Мельник пояснює — допомога ФРН є важливою, але ж саме зараз нашим героїчним ЗСУ терміново потрібна саме важка зброя:

«Багато важкої зброї. Щоби розвинути наступальну ініціативу і звільнити не лише Харківщину, але й Луганщину і Донеччину. І звичайно, ж увесь окупований південь. Цю страусову політику німецького уряду посол Андрій Мельник продовжує викривати і вдень, і вночі. Сьогодні найтиражніша газета Bild оприлюднила черговий коментар дипломата з жорсткою критикою канцлера Олафа Шольца і міністерки оборони Крістіне Ламбрехт: „Якби канцлер і глава міноборони не блокували передачу Україні БМП Marder, БТР Fuchs, а також броньованих машин Dingo i Fennek, то українські війська могли б розпочати надважливе звільнення окупованих територій набагато раніше!“ Подивимося, чи вище керівництво Німеччини й надалі буде ховати голову в пісок, чи все ж таки Бундесвер передасть Києву частину 470 Marder, 800 Fuchs або 500 Dingo. Я вже мовчу про необхідність розблокування постачання з боку німецького ВПК, включаючи танки Leopard. Інакше Німеччина увійде навіки в історію як держава, яка у переломний момент війни удала, що нічого не відбувається, що німці тут ні при чому».

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