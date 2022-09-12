Відштовхнув господиню і вибіг із квартири з грошима та обручкою: у Києві жінка застала вдома грабіжника

Нещодавно на Київщині було затримано злочинне угруповання, яке співпрацювало з росіянами під час тимчасової окупації Бучанського району.

Аж ось сьогодні, за повідомленням Управління поліції Києва, у відділок надійшло повідомлення, що на вулиці Василя Липківського в орендовану квартиру проник невідомий та відібрав у жінки цінні речі.

Поліцейські з’ясували, що жінка повернулась з прогулянки додому та застала у кімнаті невідомого чоловіка. Зловмисник відштовхнув її та втік з ноутбуком, обручкою та грішми.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетного до злочину та затримали його. Це киянин, 1980 року народження, який раніше скоював такі злочинів.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Також, співробітниками поліції проводиться перевірка підозрюваного на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території столиці.

Нагадаємо, у Рівному молодик вчинив грабіж, викравши з квартири ноутбук. Проте господарка комп'ютера під час розслідування закохалася в крадія і на суді попросила не карати його за скоєний злочин. Й таке буває.

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