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Україна

ЗСУ отримають вигоду в будь-якому випадку: яку смертельну помилку може допустити путін

15:15 12 вересня 2022
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Контрнаступ українських військових на Харківщині свідчить про ймовірний зрив початкового російського плану на цьому етапі війни та гарантує, що поступ росіян зупинився.

Такого висновку дійшли у звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Український тиск на Херсон у поєднанні зі швидким контрнаступом у Харкові ставить росіян перед жахливою дилемою часу та простору. росії не вистачає достатніх резервних сил, щоб завершити формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскол», — вважають у ISW.

На думку експертів, розсудливість вимагала б, щоб рф відтягнула сили з інших секторів бойового простору для встановлення оборонних рубежів на схід від Оскола, щоб забезпечити утримання кордону Луганської області або лінії якомога ближче до цього кордону. Але російські війська навколо Бахмута та поблизу Донецька продовжують наступальні операції, наче не підозрюючи про небезпеку для Луганська.

«Російський президент володимир путін ризикує зробити смертельну помилку, зволікаючи в наданні підкріплення на луганську лінію, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута і Донецька. Українська кампанія, схоже, має на меті поставити путіна саме перед такою дилемою й отримати вигоду майже від будь-якого його рішення», — зазначили аналітики.

Два дні тому над Куп'янськом знову підняли синьо-жовтий прапор. Росіяни швидко відступили. ЗСУ вдалося розбити чергову колону російської військової техніки. Внаслідок удару знищено кілька танків та систему ТОС-1 «Сонцепек».

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