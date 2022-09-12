ДТП під Черніговом: на трасі на Десну та Вишгород перекинулася величезна фура, рух заблокований

У понеділок, 12 вересня, на автодорозі Р-69 поблизу села Слабін Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода — перекинулася вантажівка з напівпричепом.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, але рух трасою Чернігів-Десна-Вишгород повністю заблокований.

На місці події працює група реагування патрульної поліції та рятувальники, повідомили у поліції Чернігівської області.

«Правоохоронці просять врахувати ситуацію, що склалася, і планувати свій маршрут в об'їзд місця ДТП. Рух транспорту (повною масою до 10 тонн) організовано трасою М01 Київ-Чернігів» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора під Дніпром легковий автомобіль зіткнувся з залізобетонним блоком. Внаслідок аварії згоріли і водій, і машина.

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