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ЗСУ відбили шість атак ворога й вразили п'ять опорних пунктів окупантів, — Генштаб

19:38 12 вересня 2022
ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села. Рашисти зосереджують зусилля на встановленні контролю за територією Донецької області, зриві наступу наших військ за окремими напрямками, повідомили у Генштабі.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

Авіація сил оборони завдала сім ударів. Уражено п'ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили та техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони супротивника.

На звільнених територіях відбувається зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини противника, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ та прикордонники зайшли у Святогірськ Донецької області та зачистили місто від окупантів. Зачистка лісів навколо міста продовжується.

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