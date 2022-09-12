ЗСУ увійшли до Святогірська й зачистили місто (фото)

Сьогодні наші воїни звільнили ще одне українське місто. ЗСУ та прикордонники зайшли до Святогірська Донецької області. Про це спочатку повідомили «Новини Донбасу» з посиланням на українських військових.

Український прапор встановили на будівлі міськради.

Доповненням до цього був знімок нацгвардійця Віталія Марківа біля знаку «Святогірськ — місце сили».

Пізніше факт взяття Святогірська підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій, додавши, що українські прикордонники разом з підрозділом ЗСУ зачистили позиції росіян біля Святогірська.

Військові також додали, що трофеєм ЗСУ стала російська ЗРК «Оса» та ракети до неї.

Нагадаємо, під час звільнення Куп'янська ЗСУ вдалося розбити чергову колону російської військової техніки. Внаслідок удару знищено кілька танків та систему ТОС-1 «Сонцепьок». Росіяни, тікаючи, покидали техніку та склади з боєприпасами.

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