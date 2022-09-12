ППО та ПРО мають поставити Україні у відповідь на удари рф по критичній інфраструктурі, — Подоляк

Обов'язковою відповіддю на удари по критичній інфраструктурі України має стати постачання систем ППО та ПРО. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Необхідно розуміти: росія не вміє воювати на полі бою, тож хоче воювати з цивільними. Терористична атака на Харківську ТЕЦ 11.09 — не остання спроба вдарити по критичній інфраструктурі та позбавити людей тепла та світла. Обов'язкова відповідь світу — ППО/ПРО для України», — написав він у понеділок у Twitter.

До речі, путін готує новий етап війни, в якому йому допомагатимуть російські олігархи. Про це розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

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