Закарпатський пісний богач: побалуйте родину ароматною випічкою
Цей пиріг дуже смачний та ситний, а з молоком — то щось неймовірне. Кулінар Павло Гонда пояснює: кукурудзяне борошно завжди займало чільне місце у раціоні жителів Закарпаття та й зараз з нього готують чимало страв.
Інгредієнти:
500 г кукурудзяного борошна
2−3 ст. ложки пшеничного борошна
3−4 ст. ложки кукурудзяної крупи
100−150 г цукру
600−650 г мінералки
100−150 г олії
1 чайна ложка соди
1 чайна ложка розпушувача
дрібка солі
кукурудзяна крупа для посипки форми для богача
пудра для декору
оцет чи сік лимона, щоб погасити соду
100−150 г родзинок для смаку, якщо хочете
Приготування
Духовку нагріваємо до 180 градусів. Форму посипати крупою. Олію, мінералку, соду, оцет перемішати у великій ємності. Окремо змішати два борошна та всипати їх у рідку масу. Гарно перемішати, має бути тісто, як густа сметана. Можна додати трохи рідини, дивіться, яке тісто буде. Ізюм додаємо наприкінці. Випікаємо до 40 хвилин.
А як приготувати смачний сливовий пиріг, «ФАКТАМ» розповіла продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва.
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