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Закарпатський пісний богач: побалуйте родину ароматною випічкою

14:30 13 вересня 2022
богач

Цей пиріг дуже смачний та ситний, а з молоком — то щось неймовірне. Кулінар Павло Гонда пояснює: кукурудзяне борошно завжди займало чільне місце у раціоні жителів Закарпаття та й зараз з нього готують чимало страв.

Інгредієнти:

500 г кукурудзяного борошна

2−3 ст. ложки пшеничного борошна

3−4 ст. ложки кукурудзяної крупи

100−150 г цукру

600−650 г мінералки

100−150 г олії

1 чайна ложка соди

1 чайна ложка розпушувача

дрібка солі

кукурудзяна крупа для посипки форми для богача

пудра для декору

оцет чи сік лимона, щоб погасити соду

100−150 г родзинок для смаку, якщо хочете

Приготування

Духовку нагріваємо до 180 градусів. Форму посипати крупою. Олію, мінералку, соду, оцет перемішати у великій ємності. Окремо змішати два борошна та всипати їх у рідку масу. Гарно перемішати, має бути тісто, як густа сметана. Можна додати трохи рідини, дивіться, яке тісто буде. Ізюм додаємо наприкінці. Випікаємо до 40 хвилин.

А як приготувати смачний сливовий пиріг, «ФАКТАМ» розповіла продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва.

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