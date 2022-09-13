Закарпатський пісний богач: побалуйте родину ароматною випічкою

Цей пиріг дуже смачний та ситний, а з молоком — то щось неймовірне. Кулінар Павло Гонда пояснює: кукурудзяне борошно завжди займало чільне місце у раціоні жителів Закарпаття та й зараз з нього готують чимало страв.

Інгредієнти: 500 г кукурудзяного борошна 2−3 ст. ложки пшеничного борошна 3−4 ст. ложки кукурудзяної крупи 100−150 г цукру 600−650 г мінералки 100−150 г олії 1 чайна ложка соди 1 чайна ложка розпушувача дрібка солі кукурудзяна крупа для посипки форми для богача пудра для декору оцет чи сік лимона, щоб погасити соду 100−150 г родзинок для смаку, якщо хочете Приготування Духовку нагріваємо до 180 градусів. Форму посипати крупою. Олію, мінералку, соду, оцет перемішати у великій ємності. Окремо змішати два борошна та всипати їх у рідку масу. Гарно перемішати, має бути тісто, як густа сметана. Можна додати трохи рідини, дивіться, яке тісто буде. Ізюм додаємо наприкінці. Випікаємо до 40 хвилин.

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