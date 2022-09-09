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Трубочки з м’ясом і овечим сиром: смакота неймовірна

18:33 9 вересня 2022
Трубочки з м&#39;ясом та овечим сиром

Є страви не просто смачні, а дуже смачні. Рецептом саме такого смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась продюсер та кулінарка-любителька Анжела Норбоєва.

— Такі трубочки приготувати не складно, проте це смакота неймовірна, — говорить Анжела Норбоєва. — Ось рецепт.

Трубочки з м'ясом і овечим сиром

Фарш: яловичина /свинина 50/50. Додати: сіль, перець, зелень на свій смак (петрушка, кінза, кріп), гарно вимішати і залишити на 30 хвилин.

Сир овечий натерти.

Взяти прямокутний лаваш, тонким шаром розподілити фарш по всій поверхні, зверху посипати сиром. Згорнути таким чином, щоб не витікав сир.

Викласти трубочки на деко, застелене пергаментом, змастити яйцем, присипати кунжутом і тертим сиром. Випікати 15 хвилин під листком пергаменту (щоб не згорів лаваш) і 10 хвилин без пергаменту при температурі 200 градусів.

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Фото з альбому Анжели Норбоєвої

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