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Сливовий пиріг: вишуканий смак вересня

22:27 11 вересня 2022
Сливовий пиріг

Сливовий пиріг — це смакота, на яку чекаєш весь рік. І ось сезон слив настав. А це значить, варто приготувати улюблений пиріг.

Рецептом смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась київська продюсерка та кулінар-любитель Анжела Норбоєва.

— Цей пиріг відрізняється простотою і швидкістю в приготуванні, а головне — він дуже смачний, — говорить Анжела Норбоєва. — Смаколик сподобається і дорослим, і дітям. Ось його рецепт.

Сливовий пиріг

120 г масла вершкового, 110 г цукру, пів пакетика ванільного цукру, дрібка солі — все це збити міксером. Потім по одному додати 2 яйця. Збити до однорідної маси, додати 120 г борошна та 1 ч. л. розпушувача. Збити.

Тісто викласти в форму, змащену маслом, дно застелити пергаментом. Сливи розрізати на 4 частини й розкласти, вдавлюючи в тісто. Зверху присипати цукром з корицею.

Випікати при температурі 180 градусів 35−40 хвилин. Готовий пиріг притрусити цукровою пудрою і прикрасити фруктами.

Смачного!

Зі слив також можна приготувати ароматний та пікантний соус, який прекрасно гармонує з м’ясом, рибою, овочами, локшиною і просто з хлібом, а також найсмачнішу аджику.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

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