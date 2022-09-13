Стало відомо, яких гарантій безпеки вимагає Україна: оприлюднено «чернетку» документа

Боротьба України з агресором забезпечується потужною підтримкою світової демократичної спільноти.

Як повідомляє сайт Президента України, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і 12-й Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України, розроблені за дорученням Президента Володимира Зеленського. В експертну групу розробників увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем’єр-міністри, міністри, інші високопосадовці, а також науковці.

У рекомендаціях міститься заклик до створення Київського безпекового договору — спільного документа про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну та держави-гаранти.

Рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних Сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

«Сьогодні ми презентуємо результат роботи, яка не має прецедентів у новітній історії, як не має прецедентів і акт повномасштабної агресії ядерної держави та члена Радбезу ООН проти суверенної європейської держави. З допомогою союзників Україна успішно протистоїть цій навалі. Однак — цього не можна не зауважити — рішення нерідко доводилося ухвалювати ad hoc, а розробка механізмів цієї допомоги потребувала багато часу, якого завжди бракує на війні і який оплачується болем, кров'ю та життями», — зазначив Андрій Єрмак.

«Ми повинні зробити так, щоб гасло „Можем повторить“ викликало в росіян напади паніки й погані спогади. Щоб вони відповідали на нього лише „Ніколи знову“. Для цього нам потрібна військова потуга, достатньо міцна, щоб відбити в росіян бажання реваншу. І здатна завдати агресору непоправної шкоди в разі, якщо це бажання виявиться непереборним. Безпекові гарантії спрямовані на те, щоб допомогти нам створити таку потугу», — заявив Андрій Єрмак.

Водночас він наголосив, що угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО — вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться.

Колишній Генеральний секретар НАТО і Прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен зазначив, що перемога України в цій війні є безпосереднім пріоритетом.

«Просто зараз українці показують на передовій, що, маючи необхідні ресурси, вони можуть перемогти росію на полі бою. Українці демонструють волю до боротьби, і демократичний світ повинен і далі надавати їм засоби для неї. Коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що росія ніколи більше не зможе вдертися в Україну. Найкращий спосіб зробити це — щоб Україна мала значну військову силу, здатну протистояти будь-якому майбутньому російському нападу», — наголосив він.

За словами Андерса Фога Расмуссена, створення та утримання такої сили потребує відданості союзників України протягом десятиліть.

З повним текстом рекомендацій можна ознайомитись тут.

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