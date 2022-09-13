У духовці або на нитці: сушимо білі гриби правильно

Осінь — грибний час. Любителі «тихого полювання», звичайно ж, якщо ліси поруч безпечні, вирушають за грибами, які саме час заготовляти на зиму, наприклад, консервувати. А ще їх можна сушити. Особливо білі гриби.

Автори «уДачного місця» дають кілька порад щодо того, як сушити гриби в домашніх умовах.

По-перше, це можна робити у духовці. Гриби очищають від сміття, видаляючи червиві місця та трубчасту частину. Мити їх не слід, щоб гриби не увібрали зайву вологу. Боровики нарізаються тонкими пластинами (до 1 см завтовшки) і розкладаються на невеликій відстані на деко, застеляному пергаментом. Деко ставиться в духовку, розігріту до 45 градусів. Дверцята потрібно залишати трохи прочиненою для циркуляції повітря.

Коли піде липкість, температуру підвищують до 70 градусів і продовжують сушити гриби, періодично перевертаючи. Час сушіння — від 8 до 10 годин. Гриби потрібно вийняти з духовки і залишити на відкритому повітрі ще на добу, а лише потім упаковати у мішечки або в банки для зберігання.

По-друге, гриби можна сушити, нанизаними на нитку. Очищені від бруду гриби ріжуть на великі шматки і пропускають нитку через їхні серединки. Такі «намиста» можна повісити на вулиці, якщо там сухо і тепло, або ж у домі. Їх накривають марлею, щоб гриби не «засиджували» мухи та мошки. Приблизний час сушіння — близько тижня.

А ще з грибами можна приготувати «ледачий» пиріг, купивши листкове тісто у найближчому магазині.

Фото Pixabay

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