Білі гриби з медом і гірчицею: готуємо смачну консервацію на зиму

Сезон збору грибів у розпалі, то ж чимало господинь шукають рецепти консервування. За словами кулінарки Валентини Кошової, яка раніше поділилася рецептом борщової заправки на зиму, грибочки найкраще брати маленькі та цілі.

Інгредієнти:

Бiлi гриби або пiдберезовики (маленькi й твердi),

1 скл. оцту,

4 скл. води,

2 ст. л. меду,

2 ч. л. гiрчицi у зернах,

1 ст. л. цукру,

2 цибулини,

лавровий лист, духмяний перець, чорний перець у зернах — на смак

1 ст. л. солi для варiння грибiв.

Приготування:

Почистити та ретельно промити гриби, змiнюючи воду, якщо це потрiбно.

Варити в пiдсоленiй водi 30 хв., процiдити через сито.

Зварити маринад. Охололі гриби розкласти в банки, зверху в кожну банку покладiть кружальця цибулi, лавровий лист, зерна духмяного перцю, чорний перець та кiлька зерен гiрчицi. Залити маринадом, стерилiзувати 15 хв. i закрутити.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти лимонного варення та малосольних томатів.

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