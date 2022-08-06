Білі гриби з медом і гірчицею: готуємо смачну консервацію на зиму
Сезон збору грибів у розпалі, то ж чимало господинь шукають рецепти консервування. За словами кулінарки Валентини Кошової, яка раніше поділилася рецептом борщової заправки на зиму, грибочки найкраще брати маленькі та цілі.
Інгредієнти:
- Бiлi гриби або пiдберезовики (маленькi й твердi),
- 1 скл. оцту,
- 4 скл. води,
- 2 ст. л. меду,
- 2 ч. л. гiрчицi у зернах,
- 1 ст. л. цукру,
- 2 цибулини,
- лавровий лист, духмяний перець, чорний перець у зернах — на смак
- 1 ст. л. солi для варiння грибiв.
Приготування:
Почистити та ретельно промити гриби, змiнюючи воду, якщо це потрiбно.
Варити в пiдсоленiй водi 30 хв., процiдити через сито.
Зварити маринад. Охололі гриби розкласти в банки, зверху в кожну банку покладiть кружальця цибулi, лавровий лист, зерна духмяного перцю, чорний перець та кiлька зерен гiрчицi. Залити маринадом, стерилiзувати 15 хв. i закрутити.
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