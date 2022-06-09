Ситний перекус забезпечений: «ледарський» пиріг з листкового тіста з грибами та сиром

У господинь, які віддають перевагу простим рецептом, популярні різні «ледачі» страви, наприклад, швидка випічка.

Також без особливих зусиль можна приготувати пиріг з готового листкового тіста, пофантазувавши з начинкою. Автори «Без заморочек» пропонують рецепт пирога з печерицями та сиром. Таку страву можна як подати до столу теплим, так і взяти на перекус.

Складові: Листкове тісто — 200 г;

Гриби — 200−300 г;

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Твердий сир — 150 г;

Плавлений сирок — 90 г;

Сіль за смаком;

Чорний мелений перець — за смаком.

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Приготування: Цибулю подрібнити і підсмажити на помірному вогні до напівпрозорості, періодично перемішуючи.

Гриби промити, нарізати середніми шматочками та додати до цибулі. Пасерувати до випаровування рідини та посолити. Додати трохи олії і смажити 3 хвилини.

Додати у пательню подрібнений плавлений сир, перемішати, рівномірно розподіляючи його по масі.

Зняти пательню з вогню, суміш трохи остудити.

Тісто трохи розкатати, викласти на деко, застелене пергаментним папером. З бокових ділянок сформувати невеликі бортики.

Викласти начинку та розподілити по тісту рівним шаром.

Твердий сир (або кілька видів сиру) натерти на тертці і викласти на начинку. Бортики тіста за бажанням можна змастити яйцем.

Деко поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 15−20 хвилин до готовності. Листкове тісто має піднятися і трохи підрум'яниться, сир повністю розплавиться.

Готовий пиріг подають до столу теплим.

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Фото Pixabay

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