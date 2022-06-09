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Ситний перекус забезпечений: «ледарський» пиріг з листкового тіста з грибами та сиром

16:40 9 червня 2022
Гриби

У господинь, які віддають перевагу простим рецептом, популярні різні «ледачі» страви, наприклад, швидка випічка.

Також без особливих зусиль можна приготувати пиріг з готового листкового тіста, пофантазувавши з начинкою. Автори «Без заморочек» пропонують рецепт пирога з печерицями та сиром. Таку страву можна як подати до столу теплим, так і взяти на перекус.

Складові:

  • Листкове тісто — 200 г;
  • Гриби — 200−300 г;
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт;
  • Твердий сир — 150 г;
  • Плавлений сирок — 90 г;
  • Сіль за смаком;
  • Чорний мелений перець — за смаком.

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Приготування:

  • Цибулю подрібнити і підсмажити на помірному вогні до напівпрозорості, періодично перемішуючи.
  • Гриби промити, нарізати середніми шматочками та додати до цибулі. Пасерувати до випаровування рідини та посолити. Додати трохи олії і смажити 3 хвилини.
  • Додати у пательню подрібнений плавлений сир, перемішати, рівномірно розподіляючи його по масі.
  • Зняти пательню з вогню, суміш трохи остудити.
  • Тісто трохи розкатати, викласти на деко, застелене пергаментним папером. З бокових ділянок сформувати невеликі бортики.
  • Викласти начинку та розподілити по тісту рівним шаром.
  • Твердий сир (або кілька видів сиру) натерти на тертці і викласти на начинку. Бортики тіста за бажанням можна змастити яйцем.
  • Деко поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 15−20 хвилин до готовності. Листкове тісто має піднятися і трохи підрум'яниться, сир повністю розплавиться.
  • Готовий пиріг подають до столу теплим.

Раніше кулінарка Ірина Попович запропонувала рецепт швидкого та простого у приготуванні пирога з ревенем.

Фото Pixabay

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