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Україна

Жителям Криму заборонили залишати півострів без письмового дозволу військових

16:15 13 вересня 2022
Крим

Вибух у Джанкойському районі окупованого Криму — результат роботи елітного українського підрозділу у тилу ворога. Про це повідомив український урядовець, пише газета The New York Times. Пізніше удари ЗСУ по Криму підтвердив і головком ЗСУ Валерій Залужний.

Очевидно, що тепер окупаційна влада Криму живе в новій реальності. З 19 вересня виїзд із Криму можливий лише з дозволу військкомату, — повідомляє Qirim News.

Про це йдеться у документі, призначеному транспортній компанії «ТРАНСКАРГО» від військового комісаріату.

Крім того, в документі йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу Керченського мосту та обмеження виїзду.

Нагадаємо, що раніше про осінні перспективи визволення Херсона і не лише говорив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю «ФАКТАМ».

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