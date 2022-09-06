Бельгійські вафлі на кефірі: діти будуть у захваті від цієї смакоти

Якщо у вихідний день хочеться побалувати свою родину випічкою і не витратити на це багато часу, то кулінарка Ольга Черкевич радить приготувати саме ці вафлі. Перед подачею їх можна полити джемом, шоколадом, карамеллю чи подавати з фруктами або посипавши цукровою пудрою.

Інгредієнти:

3 яйця

3 ст. л. масла (розтопленого)

400 мл кефіру 2,5%

3 ст. л. цукру

1 ст. л. олії

1 ч. л. соди

ваніль

250 г борошна

Приготування

Яйця змішати за допомогою вінчика з цукром і ваніллю, додати розтоплене масло, олію та кефір кімнатної температури. Всипати соду, перемішати. Поступово додавати борошно й перемішувати. Тісто виходить однорідне, як на оладки. Пекти у розігрітій електровафельниці, поки не стануть рум'яними.

Раніше Ольга Черкевич розповіла, як приготувати на зиму баклажани в томаті.

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