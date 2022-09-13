12 років за держзраду: суд ухвалив вирок російському «кроту» з Кабміну України

У липні поточного року ДБР та СБУ повідомили про затримання чинного співробітника Служби безпеки України, колишнього начальника управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який працював на спецслужби рф.

Тепер на сайті Єдиного реєстру судових рішень з'явилася інформація щодо працівника секретаріату Кабінету Міністрів України, який 15 років працював на російську федерацію та передавав таємні документи для фсб.

Повідомляється, що чиновника завербували ще у 2007 році та платили за копіювання документів, до яких він мав доступ.

Шпигун зустрічався з працівниками фсб рф у москві, санкт-петербурзі. Російськими роботодавцями йому були видані мобільний телефон, фотоапарат і карти пам’яті тощо.

До 7 лютого 2022 року він збирав службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що є в системі документообігу Кабінету Міністрів України. Отримував за свою «діяльність» від 4 до 10 тисяч доларів готівкою.

Однак після 24 лютого посадовець припинив співпрацю з фсб.

Викрили зрадника тільки в квітні 2022 року. Чиновник Кабміну визнав свою вину повністю і дав показання. Він засуджений до 12 років ув’язнення за державну зраду із конфіскацією всього майна, враховуючи пом'якшення за щире каяття і сприяння слідству.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про те, що СБУ виявила в Кабміні російського «крота», який збирав секретну інформацію.



493

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram