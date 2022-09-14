«Моліться за мене»: Лайма Вайкуле вперше прокоментувала рецидив важкої хвороби

Влітку з'явились новини про те, що у відомої прибалтійської співачки Лайми Вайкуле, яка нещодавно на концерті в Латвії вийшла з українським прапором, стався рецидив раку грудей. Підтримати подругу приїжджала навіть Алла Пугачова із родиною. Поп-діва довго лікувалась у США, а потім повернулася до Латвії та дуже рідко дає концерти. Нещодавно артистка виступила на шоу на честь Раймонда Паулса, і глядачі відзначили її втомлений вигляд, хоча Лайма виступила, як завжди, чудово. Як повідомляє російське видання «Стархіт», співачка на запитання журналістів після концерту повідомила, що боїться коронавірусу, який набирає обертів в Європі.

«Я намагаюся триматися подалі від людей, — сказала співачка. — Від великого скупчення. Дотримуюся дистанції в два метри. Я п'ю багато води, тричі прищеплювалася і одного разу перехворіла. За потреби зроблю щеплення ще раз. Якщо лікар каже зробити це, просто зробіть це. Хоча б для того, щоб медикам було легше у цей час».

Коли ж у Лайми запитали про рецидив раку, то вона сказала лише одне: «Моліться за мене! Я буду щаслива. Я скажу вам спасибі, бо я також молилася за всіх вас».

Зазначимо, що вперше онкохворобу Лайма Вайкуле перенесла у 1990-х. Після операції та лікування у США артистка перемогла недугу й жила у стадії ремісії.

Нагадаємо, що Лайма Вайкуле на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну закликала зупинити кровопролиття та публічно підтримала нашу країну.

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