Потрібно встигнути: у МОН назвали дату, до якої випускники з тимчасово окупованих територій можуть вступити до вузів України

В Україні триває вступна кампанія до навчальних закладів для осіб з окупованих та особливо небезпечних територій. Про це повідомили у Міносвіти та науки.



«Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти цього року, завершальний етап подання рекомендацій до зарахування за квотою-2 для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня професійного молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра відбувається не пізніше 12:00 29 вересня», — йдеться у повідомленні.

У МОН пояснили, що прийом заяв, проведення вступних іспитів для вступників цієї категорії може проводитись протягом усієї вступної кампанії.

Вступні іспити можуть проводитись у строки, погоджені між навчальними закладами та абітурієнтами, у межах граничних строків, що визначаються Порядком прийому.

Установи можуть створити відповідні небюджетні конкурсні пропозиції з встановленням статусу «Особливий вступ», які не потребують додаткового узгодження МОН.

Завершальний етап здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, зарахованих на навчання на платній основі. Переведення цієї категорії абітурієнтів відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти, які пообіцяли сотням вчителів з рф великі гроші, загітували їх приїхати на захоплену територію Україну, щоб давати «виправлену» освіту нашим дітям.



В Україні також знайшлися зрадники серед педагогів, які пішли на службу до росіян.

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