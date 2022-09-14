Страшна знахідка у Бучі: у гаражі виявили згорілі тіла кількох місцевих жителів

У Бучі продовжують знаходити тіла замордованих рашистами мирних жителів. Днями ще одну страшну знахідку виявили у гаражному кооперативі цього містечка. Обгорілі останки щонайменше трьох мирних громадян майже півроку пролежали в одному із закритих гаражів. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

- Коли до Бучі увійшли російські війська, багато мирних жителів, хто не встиг виїхати з міста, ховалися на території гаражного кооперативу, — розповідає головний поліцейський Київщини. — За свідченням очевидців, росіяни змусили всіх людей, хто ховався у гаражах — вийти надвір. Людям довелося підкоритися. Але в одному з гаражів кілька людей побоялися виходити надвір і залишилися всередині. Тоді їх просто там розстріляли з автомата.

Як повідомляють у поліції, поки впізнати особи загиблих неможливо. Останки тіл були відправлені на експертизу. Так само, поки не відомо, скільки людей було розстріляно та спалено у тому гаражі.

- Спочатку експерти встановили, що останки належать трьом людям. Але після того, як кістки та фрагменти людських тіл були вивезені на експертизу — з'явилася інформація, що там же виявлено нові фрагменти тіл, — каже Андрій Небітов. — Примітно, що кістки жертв мають характерний фіолетовий відтінок. Це говорить про те, що тіла були облиті бензином та підпалені. Це — до речі, проста практика російських окупантів. Вони тримали людей у ​​підвалах, потім їх розстрілювали, а після того, щоб приховати сліди своїх злочинів, обливали тіла бензином та підпалювали. Ми вже знаходили на подвір'ї одного з будинків Бучі обпалені тіла: дві жінки та четверо чоловіків були розстріляні, а потім їх тіла скинули в купу і підпалили.

У поліції заявляють, що вже встановлено особи п'яти тисяч російських солдатів, які перебували у Бучі під час окупації.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь молодого трунаря, який під час окупації Бучі займався похованнями вбитих рашистами мирних жителів.

Фото поліції Київщини

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