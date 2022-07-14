Довелося виступати в укритті: Святослав Вакарчук потрапив під артилерійський обстріл

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, у якого нещодавно народилася донька, потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Співак поїхав підтримати наших захисників на передовий, підняти бойовий дух. Під час міні-концерту розпочався обстріл, музикантові та воїнам довелося терміново бігти в укриття. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході та на Півдні. І потрапляв у різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас із вами, більше Україна нікого не має. Кожен має робити для Перемоги, що може. Кожен. Кожен день. Тому що роблять ці хлопці на фронті. Вони — наш скарб», — прокоментував Вакарчук.

Він також додав, що з ним та з хлопцями все добре.

Раніше Святослав Вакарчук виступив у Слов'янську.

А Оля Полякова, Макс Барських та Pianoboy запалили у київській підземці.

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