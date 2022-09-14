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Суспільство та люди

У Києві розпочали оновлення дорожнього покриття на кількох вулицях: де обмежать рух

16:46 14 вересня 2022
ремонт доріг

В Києві запускаються вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички, завдяки чому мешканці столиці зможуть дістатися будь-якого району міста перед комендантською годиною.

Крім того, як інформує сайт Kyivcity з посиланням на «Київавтодор» в столиці почали оновлювати дорожнє покриття. Вже розпочаті роботи на Чоколівському бульварі, де від Севастопольської площі до вулиці Уманської облаштують покриття проїжджої частини — дорожній рух частково обмежено до 30 вересня.

Оновлюють тротуар і на вулиці Гната Юри — від будинку № 7 до вулиці Петра Курінного. Прохід пішоходів у зоні робіт обмежено до 7 жовтня.

Сьогодні, 14 вересня, розпочнеться оновлення вулиці Ірпінської між будинками № 5 та № 76. Ремонтуватимуть і проїжджу частину, і тротуари. Рух обмежать. Роботи на проїжджій частині мають закінчити до 31 жовтня, а на пішохідних доріжках — до 7 листопада.

Сьогодні також почали облаштування покриття і тротуарів на вулиці Спаській — на ділянці від вулиці Межигірської до вулиці Почайнинської. Рух буде частково обмежений, а роботи планують закінчити до 28 жовтня.

Із 15 вересня до 30 вересня мають відремонтувати тротуар на вулиці Сімферопольській.

Окрім цього, з 15 вересня оновлюватимуть тротуар і на вулиці Тростянецькій — до 30 вересня прохід пішоходів у зоні виконання робіт буде обмежено.

Нагадуємо, в Києві тестують систему безконтактної оплати проїзду банківськими картками у тролейбусах, автобусах та трамваях.

Фото pixabay

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