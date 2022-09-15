Скрегіт зубами уві сні: від чого виникає та як з цим боротись

Бруксизм — це скрегіт зубами уві сні, який виникає через мимовільне скорочення жувальних м'язів. Захворювання буває і в дітей, і в дорослих. Про симптоми та як запобігти цьому, розповів відомий невролог Євген Скрипник.

— Зустрічається цей розлад часто в дітей, тому й придумали міф, що глисти винні. Але вони до цього не мають жодного відношення. В дітей бруксизм майже у всіх проходить, у дорослих, на жаль, ні! Зустрічається скрегіт зубами в 10% дорослих людей. Часто буває при психоемоційних перевантаженнях, тривожних станах, депресіях тощо. Людина відчуває біль в жувальних м"язах, в нижній щелепі, в зубах. Ви помічаєте, що емаль стерлася, зуби сталі коротші, з’явились сколи, тріщини, з"явилася чутливість емалі.

— Як можна запідозрити в себе бруксизм?

— У вас болять вранці жувальні м'язи, тріскаються і стираються зуби. Вранці відчуваєте головний біль та біль в нижній щелепі, маєте біль в ділянці обличчя. Може виникати епізодично, в періоди психоемоційного перевантаження. Провокують цей розлад алкоголь, кофеїн, куріння, прийом деякий лікарських препаратів.

— Чим лікувати?

— Стоматологи пропонують капи, але вони не показали в перспективі ефекту, а, навпаки, виявлено, що порушують прикус! Якщо не допомагає гігієна сну, немедикаментозні засоби та лікування у психотерапевта, то перспективний метод лікування — ботуліновий токсин! Він розслаблює жувальні м"язи, переводить їх у стан сну, ін’єкції потрібно робити 2 рази, жувальна функція не страждає. Ботокс також зробить красивішою форму обличчя, овал. Ін"єкції ботоксу в жувальний м"яз полегшують протікання бруксизму, були проведенні дослідження.

А лікарка-стоматологиня Олена Луцька спростувала найбільш абсурдні міфи про дитячі зуби та пояснила, як справді запобігти карієсу.

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