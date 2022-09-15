«За те, що підтримали ЗСУ»: російські радіостанції перестали ставити пісні «неправильних» українських артистів

Українські зірки, що висловилися проти війни, зникли з ефірів російських станцій. Про це повідомляє телеграм-канал «Можем объяснить». Відомо, що у списку заборонених опинилися Іван Дорн, Світлана Лобода, Макс Барських, гурт Kazka. Усі вони висловилися проти вторгнення рф в Україну ще наприкінці лютого — на початку березня. Після чого повністю зникли з радіоефіру.

«До цього пісні даних виконавців крутились на радіостанціях із шаленою регулярністю — наприклад, „Стицамен“ Івана Дорна з 2015 року пролунав понад 7 тисяч разів. А після 2 березня — жодного разу (тоді він почав активно підтримувати ЗСУ). Така ж історія сталася і зі Світланою Лободою — наприклад, її пісню „К черту любовь“ востаннє поставили 13 березня, і то не у федеральному, а в регіональному ефірі. Інші хіти також зникли з ефіру».

Але попри це, досі залишаються українські артисти, які мовчать про війну, і вони уникли цензури. Серед них — Ані Лорак, Йолка, Maruv та інші. Їхні пісні вільно звучать на російському радіо.

Раніше знаменита українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва висловилася про свою близьку подругу-зрадницю Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні та спокійно проводить час у компанії артистів, які підтримують агресію путіна.

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