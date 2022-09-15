40.41 / 41.31 40.01 / 41.05
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Водій був під стимуляторами»: у Зеленського розповіли про його стан після ДТП

19:02 15 вересня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, чий кортеж у Києві потрапив у ДТП, відбувся лише легкими саднами.

Як передає «Україна Online», про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров

«Аварія ніяк не позначилася на стані здоров'я та працездатності президента. З ним усе гаразд, він з самого ранку працює. Усі заплановані сьогодні заходи відбуваються за графіком», — додав він.

За інформацією радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, водій авто, який зіткнувся з кортежем, мав «проблеми зі здоров'ям». Він також додав, що «були певні стимулятори».

Нагадаємо, що президентський кортеж потрапив у ДТП після візиту Зеленського до звільненого Ізюму на Харківщині.

Фото Володимира Зеленського із соцмереж

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

одяг

Благодійність чи самошкідництво: чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним

Хвороби рослин

Працює навіть за нульової погоди: ефективний засіб, який вбиває всі патогени — обов’язково полийте ним ґрунт восени (відео)

Зеленський

«Водій був під стимуляторами»: у Зеленського розповіли про його стан після ДТП

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту