«Водій був під стимуляторами»: у Зеленського розповіли про його стан після ДТП

Президент України Володимир Зеленський, чий кортеж у Києві потрапив у ДТП, відбувся лише легкими саднами.

Як передає «Україна Online», про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров

«Аварія ніяк не позначилася на стані здоров'я та працездатності президента. З ним усе гаразд, він з самого ранку працює. Усі заплановані сьогодні заходи відбуваються за графіком», — додав він.

За інформацією радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, водій авто, який зіткнувся з кортежем, мав «проблеми зі здоров'ям». Він також додав, що «були певні стимулятори».

Нагадаємо, що президентський кортеж потрапив у ДТП після візиту Зеленського до звільненого Ізюму на Харківщині.

Фото Володимира Зеленського із соцмереж

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