«Динамо» зі скасованим голом програло в Польщі АЕКу: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 15 вересня, після перемоги «Дніпра-1» над чемпіоном Кіпру «Аполлоном» у Лізі конференцій свій матч групового етапу Ліги Європи проти віцечемпіона острівної держави провело київське «Динамо».

Ліга Європи. Група В. 2-й тур

«Динамо» (Україна) — АЕК (Кіпр) — 0:1

«Динамо»: Бойко, Кендзьора (Караваєв, 67), Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 67), Кабаєв (Ванат, 84), Циганков, Буяльський, Гармаш (Бєсєдін, 46).

Гол: Дюрчо (8).

Клуб із Ларнаки вже мав у нинішньому сезоні успішний досвід гри проти представника чемпіонату України, вибивши з розіграшу Ліги Європи «Дніпро-1». Тепер же слідом за бронзовим призером нашої країни з АЕКом мав зіграти віцечемпіон.

Почався поєдинок для динамівців — гірше не вигадаєш. На 8-й хвилині Забарний порушив правила у 25 метрах від своїх воріт, і Дюрчо ідеальним за силою й точністю ударом спрямував м'яча зі штрафного точно в «дев'ятку» — 0:1.

Підопічні Мірчі Луческу рук не опустили та активно йшли вперед. У середині тайму Буяльський навіть відправив м'яча до сітки воріт із меж штрафного майданчика, але гол скасували, зафіксувавши офсайд у автора гольового пасу Дубінчака.

Також міг забивати Циганков, але з перспективного штрафного не перекинув «стінку», Гармаш коліном не переправив м'яча у ворота після подачі з кутового, а ще в одному епізоді Сидорчук пробив здалеку, але воротар упевнено накрив м'яч.

На другий тайм тренерський штаб «Динамо» випустив на поле Бєсєдіна, який замінив в атаці Гармаша. Ось тільки моментів від цієї зміни у «біло-синіх» більше не стало. Найбільш активним біля чужих воріт був… центральний захисник Сирота. В одному епізоді він пробив головою над поперечиною, замикаючи навіс Циганкова з кутового, а в іншому зовсім трохи не влучив у «дев'ятку» дальнім ударом.

В іншому ж динамівці більше володіли м'ячем, тиснули, намагаючись створити небезпеку біля чужих воріт, але в підсумку до кінця гри рахунок більше не змінювався — фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей.

Зазначимо, що в іншому матчі групи французький «Ренн» удома зіграв унічию з турецьким «Фенербахче» — 2:2 (Тер'є, 52, Майєр, 54 — Кахведжі, 60, Валенсія, 90+2, з пенальті; на 83-й хвилині вилучений футболіст «Ренна» Траоре).

Становище команд групи В: 1. «Фенербахче» — 4 очка; 2. «Ренн» — 4; 3. АЕК — 3; 4. «Динамо» — 0.

Додамо, що у наступному турі 6 жовтня будуть зіграні такі матчі: «Ренн» — «Динамо», «Фенербахче» — АЕК.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із черговим шедевром Мудрика зіграв унічию із «Селтиком» у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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