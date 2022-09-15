«Дніпро-1» обіграв на виїзді чемпіона Кіпру: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 15 вересня, «Дніпро-1», що йде без втрат на старті чемпіонату України, провів матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій, приїхавши в гості до чемпіона Кіпру — «Аполлона».

Ліга конференцій. Група Е. 2-й тур

«Аполлон» (Кіпр) — «Дніпро-1» (Україна) — 1:3

«Дніпро-1»: Макс Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло, Рубчинський (Балулі, 83), Бабенко, Гуцуляк (Танчик, 83), Піхальонок (Горбунов, 90), Амаш (Назаренко, 84), Довбик (Когут, 90).

Голи: Піттас (58) — Рубчинський (11), Довбик (26, 45).

Менше місяця тому підопічні Олександра Кучера зустрічалися у кваліфікації Ліги Європи з віцечемпіоном Кіпру, АЕКом, і програли в обох матчах (1:2 у Кошице та 0:3 у Ларнаці), тож зустріч із чемпіоном острівної держави очікувалася з побоюванням. До того ж у майбутньому поєдинку тренерський штаб не міг розраховувати на одного з лідерів півзахисника Артема Громова, який отримав травму.

Утім, «Дніпро-1» почав із місця у кар'єр, і вже на 11-й хвилині вийшов уперед. Гуцуляк знайшов Довбика на правому куті штрафного майданчика, а форвард не став скупитися й викотив на Рубчинського, якому залишалося поцілити в порожні ворота.

Повівши в рахунку, гості не відійшли в глуху оборону, а продовжували шукати щастя попереду, і на 26-й хвилині подвоїли рахунок. Гольову атаку знову розпочав Гуцуляк, а Рубчинський та Довбик цього разу помінялися ролями — і нападник, попередньо залишивши в дурнях захисника, забивав уже у порожні ворота. А перед самою перервою Артем зробив «дубль» у матчі, вдало відкрившись під простріл Бузанелло з лівого флангу.

3:0 після першого тайму — більш ніж солідна перевага. Але розслаблятися дніпрянам не можна було, що на 58-й хвилині підтвердив Піттас, який замкнув подачу партнера з правого флангу та скоротив відставання у рахунку.

На щастя, команда Олександра Кучера не дозволила супернику розвинути свій успіх. При цьому самі були близькі до того, щоб забити четвертий м'яч, але спочатку Довбик не зміг занести м'яча за лінію воріт у боротьбі із захисником у межах воротарського майданчика, а потім Гуцуляк із близької відстані не влучив у ворота після скидки того ж Довбика. Незадовго до фінального свистка у нападника був ще один забійний момент, щоб оформити хет-трик, але після удару від лівого кута штрафного майданчика воротар видав класний сейв.

Зазначимо, що в іншому матчі групи голландський АЗ з труднощами обіграв удома «Вадуц» із Ліхтенштейну — 4:1 (Барасі, 19, Бейкема, 81, Сугавара, 90+2, де Віт, 90+5 — Гольцер, 22; на 61-й хвилині вилучено футболіста «Вадуца» Бюхеля).

Становище команд групи Е: 1. АЗ — 6 очок; 2. «Дніпро-1» — 3; 3. «Аполлон» — 1; 4. «Вадуц» — 1.

У наступному турі 6 жовтня будуть зіграні такі матчі: «Дніпро-1» — «Вадуц», АЗ — «Аполлон».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи «Динамо» — АЕК.

Фото СК «Дніпро-1»

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