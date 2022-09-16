Вигідний бізнес з вирощування лохини: як підтримувати оптимальну кислотність ґрунту (2 перевірених способи)

Незважаючи на те, що вирощування лохини не так поширене, як інших ягід, це заняття може приносити непоганий дохід, стверджують досвідчені дачники-садівники.

При цьому для збору першокласного врожаю лохини достатньо дотримуватись вимог, що пред'являються рослиною до кислотності ґрунту та до укриття на зиму.

І якщо з другим пунктом зазвичай проблем не виникає, то до кислотності можуть виникнути питання.

Як відомо, для гарного росту та розвитку лохини необхідний грунт з кислотністю рН до 5,0. Досягти таких показників можна двома способами.

По-перше, підтримання необхідного рівня рН можливе завдяки використанню лимонної або будь-якої органічної кислоти, яку необхідно розвести у воді та використовувати отриманий поливний склад.

По-друге, що набагато зручніше та корисніше — застосовувати мінеральні добрива, створені спеціально для лохини та чорниці.

У їхньому складі можна виявити всі потрібні культурі мікро- та макроелементи.

Використання таких водорозчинних добрив допускається протягом усього сезону, починаючи з моменту зацвітання кущів. Підгодовують лохину з інтервалом у 2−3 тижні.

Завдяки внесенню поживних речовин ви зможете не тільки зберігати необхідні значення кислотності ґрунту, а й домогтися правильного формування молодих пагонів, знизити ризик утворення хлорозів, прискорити фотосинтез та підвищити стійкість культури до багатьох несприятливих факторів довкілля.

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