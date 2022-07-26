Тепло, світло і терпіння: як виростити лохину з пробірки

Колишній військовий з Вінниччини Володимир Гончарук створив сучасну лабораторію та вирощує корисну для здоров'я лохину в пробірках. В результаті має з однієї бруньки кілька десятків нових рослин.

— Щоб розмножити в пробірках лохину, потрібна чимала витримка, — каже Володимир Гончарук. - Але в результаті матимете саджанці відмінної якості. Адже завдяки мікроканальному розмноженню посадковий матеріал набуває високої якості, позбавляється хвороб та дає високий врожай цілий рік. А ще у нього високий ступінь приживлення, швидкий ріст та підвищена морозостійкість.

— Як саме відбувається мікроканальне розмноження?

— Беру бруньку з гілочки лохини, що не вражена хворобами. Далі в лабораторії працівниці цю бруньочку миють милом чи пральним порошком. Її відмивають від спор та бактерій — до нашої пробірки вона має потрапити абсолютно чистою. Далі ще промиваємо їх у стерильній воді. Щоб брунька росла і перетворилась на гарну рослину, в лабораторії варять для неї розчин з поживними речовинами. Для цього я використовую водорості агар, додаю 20 — 30 мікро- та макроелементів, азот, фосфор. Це все вариться, потім застигає і після цього баночку ставлять в автоклав. При температурі 120 градусів протягом 20 хвилин «розчин» знезаражується. Далі його розливають у пробірки й закривають спеціальною фольгою.

Бруньки у пробірках зберігають у кімнаті, де 16 годин подається світло. Також там постійна температура 30 градусів, майже тропіки. За місяць-півтора брунька проростає. І знову ділю пагінець та одержую нові бруньки. Таким же методом висаджую їх у пробірки, але вже по дві-три. Так з однієї бруньки маю кількадесят саджанців, а з сотні бруньок — тисячу.

Коли рослинка підросла, садимо її у баночки. Паралельно підтримується постійна температура 23−24 градуси тепла та 16-годинне освітлення. Потім у рослини починається процес адаптації у мінітепличках зі спеціальним субстратом. Далі її знову переміщують, але до іншої теплиці, частина якої занурена у землю, аби було більше тепла. Потім переносять на вулицю, пересаджують до касет, а згодом у горщики.

— Чи маєте проблеми зі збутом ягоди?

— Жодних проблем. Лохину закуповують для споживання, адже вона дуже корисна для здоров’я, а ще її можна зберігати свіжою до місяця. На продажу саджанців також можна непогано заробити. Вони, вирощені в лабораторних умовах, дорожчі за звичайні, адже стійкіші до хвороб і в кожну з них вкладено чимало праці.

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