Донецьк не в пріоритеті: військовий експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Донбас

Збройні сили України після розгрому окупантів на Харківщині сконцентрують зусилля на звільненні територій Донбасу, захоплених у 2022 році. З цієї причини українська армія змінить характер бойових дій та розпочне другий етап визволення регіону.



Такий прогноз озвучив на Youtube-каналі ТСН військовий експерт Олександр Коваленко.



На його думку, на сьогодні Донецьк не є пріоритетним об'єктом звільнення.



«Справді, його буде звільнено, але якщо саме зараз ми займатимемося Донецьком, це буде відволікання великої кількості ресурсів, які потрібні на інших напрямках. До того ж, звільнення Донецька, це насамперед, якщо ми розглядаємо такий сценарій, використання підрозділів у форматі міського бою. Це досить тривалі бої, вони потребують великої кількості ресурсів», — зазначив Коваленко.



Експерт вважає, що на сьогодні вірогіднішим буде звільнення захоплених у 2022 році територій Донбасу.



«Після звільнення Харківської області підрозділи Збройних сил України можуть розпочати звільнення частини Луганської та Донецької областей, які були окуповані у 2022 році, тому що там відсутня досить щільна лінія оборони з боку окупантів. Якщо ми говоримо про частину, яка була окупована з 2014 року, за ці роки вони змогли облаштувати лінію оборони, фортифікаційні споруди там були створені. До того ж вони концентрують свої підрозділи на цій локації, щоб зайняти оборону та тримати її максимально довго», — вважає він.



Після того, як буде звільнено частину Донецької та Луганської області, захоплену у 2022 році, розпочнеться другий етап звільнення Донбасу.



«Роль мобільних штурмових підрозділів відійде на другий план. На перший план висуватиметься артилерія, яка ці лінії оборони поступово крок за кроком знищуватиме… Саме тому буде, на перший погляд, пауза. Але з іншого боку комбіновано звільнятимуться інші території — Запорізька область, Херсонська тощо», — пояснив він.



Раніше військовий експерт Олег Жданов також заявляв, що Збройні сили України навряд чи насамперед звільнятимуть Донецьк.



«Я думаю, що там, на мій погляд, найменші перспективи наступу, тому що там лінія оборони, яка будувалася 8 років. Ми не зрушили з цієї лінії й проривати цю лінію буде дуже важко… Ось якщо його обійти й оточити — так. Але для цього треба його обійти, він величезний», — пояснив Жданов.



Після Харківської області, на думку експерта, ЗСУ також зосередяться на звільненні півдня України.

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